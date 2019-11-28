هيئة الاعلام والاتصالات ترد على السفارة الامريكية: لا نأخذ اوامرنا من أي سفارة اجنبية

2019/11/28 | 16:40 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG – ردت الهيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، على بيان السفارة الأمريكية في بغداد بشأن اغلاق مكاتب عدد من القنوات الفضائية، مستغربة من التدخل في الشأن العراقي الداخلي.وذكرت الهيئة في بيان حصل عليها تلقته /SNG/،إنها “تستغرب تدخل السفارة الاميركية بشأن عراقي داخلي في وقت يؤكد فيه المسؤولون الاميركيون على دعم سيادة العراق”....

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