سعد حربية يرفض طلب عبدالمهدي بتسلم خلية ازمة ذي قار

2019/11/28 | 16:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ القائد العسكري سعد حربية تسلم مهام قائد خلية الازمة في محافظة ذي قار التي شهدت مصادمات بين متظاهرين وقوات امنية.وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي اوقف مهام رئيس خلية الازمة في محافظة ذي قار التي شهدت احداثا دامية.وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز، إن القائد العام للقوات المسلحة قرر سحب يد رئيس خلية الازمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري.واضاف ان عبد المهدي يعمل على تكليف الفريق ركن سعد حربية قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك لادارة خلية الازمة.إلا ان مصدرا امنيا ابلغ شفق نيوز، ان حربية رفض طلب عبد المهدي.وكان محافظ ذي قار عادل الدخيل اتهم الفريق جميل الشمري وقيادات عسكرية انهم المسؤول عن قرار قمع المتظاهرين في المحافظة جنوبي العراق، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى.وقتل واصيب اكثر من 100 متظاهر خلال تفريق احتجاج بالرصاص الحي في ذي قار، الامر الذي دفع بعشائر بحمل السلاح للدفاع عن ابنائها.

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