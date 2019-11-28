مصدر: سحب يد رئيس خلية الازمة في ذي قار الفريق جميل الشمري

2019/11/28 | 16:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن القائد العام للقوات المسلحة قرر سحب يد رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري، بعد سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين هذا اليوم في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن " القائد العام للقوات المسلحة قرر سحب يد رئيس خلية الازمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري بعد المجزرة التي شهدها مركز المدينة اليوم".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أنه "سيتم تكليف اللواء سعد حربية بدلا منه".

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