صالح يستقبل محافظ نينوى الجديد ويبحث معه عدة مواضيع تخص المحافظة

2019/11/28 | 16:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، محافظ نينوى الجديد نجم عبد الله الجبوري وبحث أثناء اللقاء عدة مواضيع تخص المحافظة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقته، "الغد برس" ان "وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة، وضرورة تظافر الجهود للنهوض بواقع الخدمات فيها، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، والعمل على تلبية متطلبات أبناء نينوى في الحياة الكريمة".

و وأوضح ان "الرئيس تمنى النجاح والتوفيق للجبوري في مهامه الجديدة، مثمناً دور المحافظ السابق منصور المرعيد وجهوده في خدمة ابناء المحافظة".

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