2019/11/28 | 16:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول الفرق كريم نزال للديوانية للإشراف على الملف الأمني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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