القوات الأمنية تضبط كدسًا للعتاد في كركوك

2019/11/28 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكنت القوات الامنية، اليوم الخميس، من ضبط كدسًا للعتاد في إحدى المناطق الزراعية التابعة لقضاء الحويجة جنوبي محافظة كركوك.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته

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