2019/11/28 | 16:55 - المصدر: الغد برس

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تكليف اللواء علي الهاشمي بتسلم الملف الأمني في النجف الأشرف

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تكليف اللواء علي الهاشمي بتسلم الملف الأمني في النجف الأشرف

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