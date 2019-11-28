شباب العراق يهزمون فلسطين ويتصدرون مجموعتهم بالتصفيات الآسيوية

2019/11/28 | 16:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق منتخب شباب العراق لكرة القدم، اليوم الخميس، الفوز على نظيره الفلسطيني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما عل ملعب السيب العماني، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020 تحت 19 عاماً.

ورفع الفوز رصيد الفريق العراقي الى سبع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما بقي رصيد الفريق الفلسطيني ست نقاط في المركز الثالث.

وكان الفريق العراقي قد تعادل في مباراته الاولى امام المنتخب الكويتي بهدف واحد لكل منهما، ثم فاز على نظيره الباكستاني بثلاثة اهداف دون مقابل.

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