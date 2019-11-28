المحمداوي: قانون الانتخابات المقبل سيرسم خارطة سياسية جديدة

2019/11/28 | 16:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، اليوم الخميس ان قانون الانتخابات الذي جاء من الحكومة وتمت القراءة الثانية سيرسم خارطة سياسية جديدة من خلال آلية توزيع المقاعد، فيما وصف القانون بالايجابي لانه جاء لحل ازمة المتظاهرين.

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