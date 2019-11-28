2019/11/28 | 16:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، اللواء علي الهاشمي بتسلم الملف الأمني في محافظة النجف الأشرف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: تكليف اللواء علي الهاشمي بتسلم الملف الأمني في النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: تكليف اللواء علي الهاشمي بتسلم الملف الأمني في النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).