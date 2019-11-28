وصول الفريق كريم نزال الى الديوانية للاشراف على الملف الامني

2019/11/28 | 17:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية:الفرات نيوز} وصل الفريق كريم نزال، اليوم الخميس، الى محافظة اليدوانية للاشراف على الملف الامني.

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