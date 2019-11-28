بند تعاقدي يمنح لاعب الريال التفوق على ميسي

2019/11/28 | 17:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أثبت تألق لاعب وسط ريال مدريد، صحة قرار إدارة الميرنجي بتجديد عقده، الذي كان من المقرر أن ينتهي في صيف 2021.

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