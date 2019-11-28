متظاهرون في ديالى يقطعون طريق بغداد – كركوك

2019/11/28 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بأن العشرات من متظاهري ناحية جديدة الشط، قطعوا الطري...





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