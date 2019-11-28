حصيلة تظاهرات ذي قار تصل الـ250 قتيلاً وجريحاً

2019/11/28 | 17:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة التظاهرات في محافظة ذي قار الى 250 قتيلاً وجريحاً.

وقال المصدر لشفق نيوز ان حصيلة تظاهرات اليوم الخميس في الناصرية ارتفعت الى 25 قتيلاً و225 جريحاً.

واوقف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مهام رئيس خلية الازمة في محافظة ذي قار التي شهدت احداثا دامية.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز، إن القائد العام للقوات المسلحة قرر سحب يد رئيس خلية الازمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري.

وكان محافظ ذي قار عادل الدخيل اتهم الفريق جميل الشمري وقيادات عسكرية انهم المسؤولون عن قرار قمع المتظاهرين في المحافظة جنوبي العراق، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

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