وزارة التخطيط تعلن صرف أكثر من 414 مليار دينار لإعادة أعمار نينوى

2019/11/28 | 17:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، عن صرف أكثر من 414 مليار دينار لمحافظة نينوى دعماً لجهود اعادة استقرارها واعمارها.

وقالت الوزارة

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