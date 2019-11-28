2019/11/28 | 17:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال الرئيس السوري بشار الأسد، بأنه لا يوجد دليل واحد حتى هذه اللحظة على استعمال الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش، وسط اتهامات الغرب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يكشف حقيقة الاتهامات حول استخدام الكيميائي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسد يكشف حقيقة الاتهامات حول استخدام الكيميائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).