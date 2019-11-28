2019/11/28 | 17:25 - المصدر: الغد برس

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بالفيديو: عشائر الناصرية يتوجهون لقطع الطريق السريع الدولي في الم

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بالفيديو: عشائر الناصرية يتوجهون لقطع الطريق السريع الدولي في المحافظة

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