اردوغان: هناك من يسعى لإظهار المذهبين السني والشيعي كدينين مختلفين

2019/11/28 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس التركي رجب طيب ارودغان من وجود محاولات لإذكاء التفرقة بين المذهبين السني والشيعي.

وأكد الرئيس التركي وجود محاولات من قبل جهات معنية لإظهار المذهبين السني والشيعي كدينين مختلفين، مبينا أن هناك من يعمّق الشقاق بين المسلمين من خلال إبراز الاختلافات العرقية والمذهبية.

وشدد على ضرورة عدم فصل الدين عن الحياة من خلال حصره في أنماط سلوكية معينة.

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