2019/11/28 | 17:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمدت فرق الدفاع المدني العراقية حريقا اضرم في جزء من مجمع مرقد شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم قرب ساحة العشرين وسط محافظة النجف الاشرف....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً اضرم بمرقد الحكيم بالنجف) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً اضرم بمرقد الحكيم بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).