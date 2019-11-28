بالصور.. الوحدة التدريبية الاخيرة لمنتخبنا قبل مباراة الغد

2019/11/28 | 17:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خاض منتخبنا الوطني مساء اليوم الخميس، الوحدة التدريبية الاخيرة قبل لقاء منتخب الامارات يوم غد الجمعة في اطار الجولة الثانية من المجموعة الاولى لبطولة خليجي 24 المقامة في قطر.

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