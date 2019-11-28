الرئيس برهم صالح يستقبل محافظ نينوى الجديد نجم الجبوري

2019/11/28 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، محافظ نينوى الجديد نجم عبد الله الجبوري.

بيان لمكتب رئيس الجمهورية، ذكر أن اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة، وضرورة تضافر الجهود للنهوض بواقع الخدمات فيها، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، والعمل على تلبية متطلبات أبناء نينوى في الحياة الكريمة.

وأعرب الرئيس صالح عن أمله بنجاح الجبوري في مهامه الجديدة، مثمناً دور المحافظ السابق منصور المرعيد وجهوده في خدمة ابناء المحافظة.

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