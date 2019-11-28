2019/11/28 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد شرطة ذي قار: لم نصدر اية توجيهات بأطلاق النار ولم نوجه بالصدام مع المتظاهرين

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’’ابو الوليد’’ يصدر بياناً لأهالي ذي قار على خلفية الاحداث الاخيرة

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس 28 تشرين الثاني 2019، بتدمير عجلة تابعة لتنظيم داعش على الحدود مع محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "قصفاً جوياً استهدف مركبة يستقلها 4 من مسلحي داعش في عمق م

بغداد اليوم-المثنى

أصدر قائد شرطة المثنى والمنشآت، اللواء سامي سعود جفات، الخميس (28 تشرين الثاني، 2019) توضيحا بشـأن حقيقة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، فيما وجه رسالة للأهالي.

ونفى جفات، في بيان تلقته (بغداد اليوم) "الاخب

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