2019/11/28 | 17:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب احتجاجات دامية.."أبو الوليد" يوجه رسالة الى أهالي ذي قار

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