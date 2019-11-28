2019/11/28 | 17:56 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشبال العراق يتصدر مجموعته بكأس آسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 17:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشبال العراق يتصدر مجموعته بكأس آسيا) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشبال العراق يتصدر مجموعته بكأس آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).