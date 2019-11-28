2019/11/28 | 17:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بوقوع شهيدين و18 جريحا جراء اطلاق نار والغاز المسيل للدموع في النجف الاشرف.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، "استشهد متظاهرين اثنين واصيب 18 اخرين باطلاق نار والمسيل للدموع، استقبلتهم مستشفيات الصدر والحكيم في النجف الاشرف قبل قليل".

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