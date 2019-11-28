البلجيكي الكسندر يقود مباراتنا مع الامارات في خليجي 24

2019/11/28 | 17:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 24 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة ،اليوم الخميس، تعيين الحكم البلجيكي الكسندر بوسايت لقيادة مباراة العراق امام نظريه

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