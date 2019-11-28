الحكم على رئيس المالديف السابق بالسجن 5 سنوات بتهمة غسل أموال

2019/11/28 | 18:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} صدر حكم بالإدانة والسجن لمدة 5 سنوات على رئيس جزر المالديف السابق عبدالله يمين؛ بتهمة غسل الأموال، اليوم الخميس، فيما تجمع عشرات من أنصاره خارج قاعة المحكمة وقالوا إنه بريء.

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