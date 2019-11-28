2019/11/28 | 18:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف، وبحث الجانبان التطوُّرات الأخيرة في الوضع العراقيّ، وما تعرَّضت له قنصليّة إيران من اعتداء من قبل أشخاص مجهولين دخلوا بين صفوف المُتظاهِرين السلميّين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة يُجري اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإيرانيِّ على خلفية حرق القنصلية الايرانية في النجف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة يُجري اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإيرانيِّ على خلفية حرق القنصلية الايرانية في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).