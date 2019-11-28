حكمت الحاج - الشعر والموقف في مهرجان الشعر العربي الرابع بالقيروان

2019/11/28 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج سيكون لعشاق القصيد ومريدي الشعر والشعراء موعدهم السنوي في ولاية القيروان بالجمهورية التونسية، ليجتمعوا في بيت الشعر القيرواني هناك للفترة ما بين الخامس من ديسمبر وحتى السابع منه لقراءة الشعر والاستماع اليه وتداوله وتدارسه والتفاعل معه ما بين الشعراء والنقاد من جهة وبين جمهور الشعر وجمهور البيت الذين دأبوا كل دورة من دورات المهرجان المنصرمة على الحضور والمشاركة وإيلاء الشعر من وقتهم ما يرفع بالذائق......

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