2019/11/28 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري القراءة الماركسية لثورة أكتوبر الإشتراكية (2)إنهيار الإتحاد السوفياتي وصف في الصحافة العالمية بالزلزال الكبير، والوصف بالزلزال يعني المفاجأة وعدم التوقع، أي أن أحداً في العالم لم يتوقع انهيار القطب الموازي للولايات المتحدة وهو الإتحاد السوفياتي .في أكتوبر 1952 وقف ستالين أمام المؤتمر العام التاسع عشر للحزب الشيوعي يحذر بقوة من أخطار جديّة تتهدد الثورة الإشتراكية وأن إجراءات احترازية ي......

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