وزارة الاتصالات: لا صحة للأنباء المتداولة بشأن قطع خدمة الانترنت

2019/11/28 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الاتصالات، توضيحا بشأن الانباء المتداولة حول نيتها قطع خدمة الانترنت في عدد من محافظات البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان، انها تنفي نفيا قاطعا ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن نيتها قطع خدمة الإنترنت خلال الساعات المقبلة، واصفة تلك الانباء بالشائعات المغرضة، فيما دعت الوزارة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى توخي الدقة والحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة.

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