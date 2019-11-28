مسيحيّو بغديدا “الحمدانية” يحتفلون بعيد القديس مار يعقوب المقطّع

2019/11/28 | 18:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إحتفلت كنائس مدينة بغديدا عصر هذا اليوم المصادف 27 تشرين الثاني 2019 بعيد القدّيس مار يعقوب المقطّع بحضور جماهيري كبير من قبل الأهالي.بدأ الإحتفال بإقامة قدّاس الذبيحة الإلهية بمشاركة الشمامسة والجوقات والمؤمنين ومن ثمّ قراءة نصّ الإنجيل وبعدها شرح من الكاهن بطرس شيتو حول أهمية هذا العيد وتاريخه، …

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