كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل انقضاء المهلة لرد واشنطن بشأن المحادثات

2019/11/28 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الخميس، بعد توقف دام شهرا في

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