مركز الاعلام الرقمي يعلن عن مشكلة في انستجرام

2019/11/28 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مركز الاعلام الرقمي، اليوم الخميس، عن وجود مشكلة بتطبيق انستجرام تسببت بايقاف بعض مميزات التطبيق.

وقال المركز في بيان مقتضب تلقت "العهد نيوز"

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