العبادي يدين ماجرى في الناصرية ويحذر: استقرار البلاد في خطر حقيقي

2019/11/28 | 18:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

أدان رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الخميس، إراقة دماء الأبرياء في محافظة ذي قار، وفيما دعا الوطنيين والعقلاء إلى تدارك انهيار النظام العام للدولة؛ أكد أن استقرار البلاد وسلامة الشعب في خطر حقيقي.

وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت "الغد برس" نسخة منه، "ندين وبشدة اراقة دماء الابرياء في ذي قار العزيزة وجميع محافظات العراق، وندعو لمحاسبة المسؤولين عنها".

وأضاف أن "استقرار البلاد وسلامة الشعب في خطر حقيقي، وعلى الوطنيين والعقلاء تدارك انهيار النظام العام للدولة".

وتابع بالقول "طالبنا ونطالب بمحاسبة الجناة واستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة ، تقود مرحلة انتقالية لإجراء انتخابات حرة مبكرة بقانون منصف ومفوضية مستقلة بشراكة الامم المتحدة".

وختم البيان "ندعو الجميع لتحمّل المسؤولية والتضامن لإنقاذ البلاد والعباد من مخاطر الانهيار".

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