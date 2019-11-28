وزير الخارجيّة يُجري اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإيرانيِّ محمد جواد ظريف

2019/11/28 | 18:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف.

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