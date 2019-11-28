السيد الصدر يدعو إلى استقالة الحكومة “فوراً”

2019/11/28 | 18:33 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG-

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