تصريح سعودي مشين للسعودية حول الاعتداء على القنصلية الايرانية بالنجف

2019/11/28 | 18:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب سفير السعودية بالقاهرة أسامة نقلي عن ابتهاجه ودعمه لاعمال التخريب التي طالت القنصلية الايرانية في مدينة النجف الاشرف جنوبي العراق. ...

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