السيد عمار الحكيم يدعو الى التمسك بالسلمية والتصدي لمن يزعزعون أمن الناس والمدن

2019/11/28 | 18:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، الى ضرورة التمسك بسلمية التظاهرات.

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