عبدالرزاق دحنون - دقيقتان مع ونستون تشرشل

2019/11/28 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون ونستون تشرشل من الشخصيات الهامة في القرن العشرين، كان متعدد المواهب فهو خطيب، وكاتب، وسياسي استحوذ على اهتمام الكثيرين في عصره.في أحد أيام كانون الأول عام 1941 وبعد انتهاء ونستون تشرشل من ألقاء خطابه في مجلس العموم الكندي في أوتاوا وذلك من أجل حشد الحكومات في أمريكا الشمالية ضد ألمانيا النازية.وأثناء تواجده في أروقة مبنى البرلمان, فوجئ بأحد المصورين الشباب يطلب منه التصوير, فاغتاظ جدا......

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