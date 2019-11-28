لبنى شرارة بزي - امرأة الهمز والّلمز

2019/11/28 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لبنى_شرارة_بزي في الحارةامرأةٌترتدي الأقنعة بمهارةامرأة التزويرِ والمخادعةنصفُها بهتانوالنصفُ الآخرروحُ شيطانتتقوّل أقاويلما انزلَ الله بها من سلطانحيةٌ رقطاءملمسُها حريرفي قلبِها شرٌّ مستطيرلسانها بارعٌ في الرياءتدّعي أنَّ الشمسَ سوداءو أنّ نجمةَ الصبحِ بلا ضياءتشعلُ النّار في الهشيمقدِ التهمَتها نارُ حقدهاامرأةُ الهمزِ والّلمزلها الويلُ

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