ذي قار تشهد مجزرة مروعة..  وعبد المهدي يأمر بـ«عزل» رئيس خلية الأزمة

2019/11/28 | 18:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكدت مصادر محلية، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد ضحايا الأحداث الجارية بمحافظة #ذي_قار إلى 25 قتيلاً وقرابة 230 جريحاً.المصادر قالت لمراسل “الحل العراق”: إن «القوات الأمنية […]

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