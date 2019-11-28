2019/11/28 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تعرضت منصتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني، لعطل ضرب معظم دول العالم.وأوضح موقع “داون ديتكتور” المعني ببيانات تعطل المواقع حول العالم، أن عدد كبير من دول العالم، عانت من عطل في مشاركة أي منشورات جديدة عبر “فيسبوك” و”إنستغرام”.وأوضحت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن تزامن ذلك […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عطل يضرب “فيسبوك” في معظم دول العالم المركز الخبري الوطني.

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