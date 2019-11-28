2019/11/28 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | السيد الصدر: أنصح الحكومة بالاستقالة فوراً حقنا للدماء وأنصح المتظاهرين بالأخلاقيات العامة للتظاهر

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | السيد الصدر: أنصح الحكومة بالاستقالة فوراً حقنا للدماء وأنصح المتظاهرين بالأخلاقيات العامة للتظاهر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | السيد الصدر: أنصح الحكومة بالاستقالة فوراً حقنا للدماء وأنصح المتظاهرين بالأخلاقيات العامة للتظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).