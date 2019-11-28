النجيفي يتحدث عن ’’طرفين’’ يورطان القوات الامنية بمواجهة المتظاهرين ويفتحان الباب امام حرب اهلية

2019/11/28 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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النجيفي: هذان الطرفان يفتحان الباب امام حرب اهلية بتوريط القوات الامنية في مواجهة المتظاهرين

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