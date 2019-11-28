2019/11/28 | 18:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة شرطة ذي قار للعشائر: عدم تدخلكم بهذه الأوقات الحرجة والخطيرة ستجر المدينة للفوضى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 18:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة شرطة ذي قار للعشائر: عدم تدخلكم بهذه الأوقات الحرجة والخطيرة ستجر المدينة للفوضى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة شرطة ذي قار للعشائر: عدم تدخلكم بهذه الأوقات الحرجة والخطيرة ستجر المدينة للفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).