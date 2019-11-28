مجزرة ذي قار تُثير استياء العراقيين وردود أفعال غاضبة من سياسيين ونخب ومطالبات بمحاكمة جميل الشمري

2019/11/28 | 18:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 16 ساعة من تنصيب القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، للفريق الركن جميل الشمري رئيسًا لخلية الأزمة في ذي قار وإدارة ملفها الأمني، حتى وقعت مجازر دموية هي الأولى في هذه المحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، حيث راح ضحيتها حسب الإحصائية الأولية نحو 25 قتيلًا و220 جريحًا، الأمر الذي دعا العراقيون […]

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