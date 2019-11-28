عطل دولي مفاجئ يضرب

2019/11/28 | 18:59 - المصدر: العهد نيوز

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تعرض "فيسبوك" و"إنستغرام" وتطبيق "ماسنجر" لعطل فني مفاجئ، مساء الخميس، ضرب مناطق مختلفة من العالم.

ورغم اتساع نطاق المشكلة فإنها لم تؤثر على جميع

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