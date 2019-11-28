قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وزير فلسطيني من دخول القدس

2019/11/28 | 18:59 - المصدر: العهد نيوز

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منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، من الدخول إلى مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن مصادر

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