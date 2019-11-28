2019/11/28 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السيد الصدر: لدي قلق بسبب ما يصدر من أغلب شيعة الحكم كما يصدر من غيرهم وأعلن براءتي منهم (شلع قلع)

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